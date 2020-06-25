بالصورة … دولة الإمارات ترسل شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق

(المستقلة)…. أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تفاصيل المساعدات الطبية الإماراتية التي وصلت الى العراق اليوم، مشيرة الى انها تمت بتنسيق مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد إن “دولة الإمارات قامت بإرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق، وكان هذا بتنسيق مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة”.

وأضاف أن “الشحنة تضمنت اكثر من 10 اطنان من المواد الطبية والصحية وأجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات الوقاية”.

وأكد مجيد أن “وزارة الصحة ستقوم على الفور بعد الانتهاء من عملية التسليم من مطار الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي وإرسالها إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتوي على ردهات الحجر الخاصة المرضى المصابين بوباء فيروس كورونا”.

وأعلن القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي اليوم الخميس، أن دولة الإمارات أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الطائرة الاماراتية التي وصلت اليوم والتي تحمل مساعدات طبية للعراق