بالصوربـ20 ألف يورو.. رونالدو يودع العاملين في منتجع سياحي

(المستقلة)… سافر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس إلى اليونان، لقضاء إجازة قصيرة بعد نهاية المنافسات في الدوريات والمسابقات الأوروبية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي أثناء السفرية سُلّطت الأضواء على رونالدو، وكشفت وسائل الإعلام المحلية أنّه كان سخيا جدا مع العاملين والموظفين في المنتجع الذي أقام به

ونوهت وسائل الإعلام النجم البرتغالي، بحرص بعد نهاية إجازته على توديع العاملين في المنتجع، وتوجيه الشكر لهم على حسن الضيافة من خلال منحهم إكرامية كبيرة تصل قيمتها إلى 20 ألف يورو.ومن المفترض أنّ يعود رونالدو خلال بضع أيام إلى تورينو للانضمام لتدريبات يوفنتوس، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

ولرونالدو إنجازات متميزة في أول مواسمه مع يوفنتوس، إذ توّج معه في الموسم المنصرم بلقبي السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي، كما حصل “الدون” على جائزة أفضل لاعب في “الكالتشيو”.

ويبدأ رونالدو الموسم الجديد مع يوفنتوس تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تولى المسؤولية خلفا لمواطنه ماكسيميليانو أليجري.(النهاية)