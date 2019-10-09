( المستقلة ) .. عانى العراق منذ اليوم الاول للمظاهرات التي اشتعلت في مختلف محافظاته، والذي أثر سلباً على خدمة الانترنت حيث قُطعت عن نحو 75% من مناطق البلاد في إجراء اعتبرته منظمات حقوقية متعمّدا لمنع تغطية الاحتجاجات.

وقامت منظمة NetBlocks العالمية في تقدير التأثير الاقتصادي لتعطل الإنترنت أو تعتيم بيانات الهاتف المحمول أو تقييد التطبيقات باستخدام بعض مؤشرات من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات و(Eurostat ).

حيث بلغت قيمة التأثير على الاقتصاد العراقي ما يقارب 1,086,618,793 دولار امريكي اي ما يعادل ترليون دينار عراقي، ويعتبر تأثير هذه الارقام تقريبية على الاقتصاد في عموم البلاد بسبب حجب خدمة الانترنت عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمواقع الاخرى، وكما هو معروف ان القطاع الخاص في العراق يعتمد بشكل شبه كامل على خدمة الانترنت في عدة مجالات منها : الاتصالات ، الحوكمة الالكترونية ، التجارة الالكترونية ، وغيرها من المجالات.

مؤخراً اعلنت الحكومة العراقية عن البدأ ببث خدمات الإنترنت من السابعة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، كإجراء مؤقت قد يستمر الى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية.