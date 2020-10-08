بالأرقام.. هذه اكثر محافظة عراقية مشاركة في مواكب الاربعينية

المستقلة /- كشف قسم الشعائر والمواكب الحسينية في كربلاء عن اعداد المواكب والهيئات الحسينية المشاركة في احياء مراسيم زيارة الاربعينية.

وقال رئيس القسم رياض نعمة السلمان ان “القسم سجل 32000 موكب على مستوى العراق، وان المواكب التي دخلت الحدود الادارية الى محافظة كربلاء قد بلغ عددها 10349 موكباً.

واوضح ان” اكثر محافظة ساهمت في هذه المناسبة هي العاصمة بغداد من الجانب الخدمي والجانب العزائي اذ بلغ عدد المواكب المشاركة 2800 موكب وهيئة خدمية”.

واشار الى انه “كنا نشاهد سنويا مواكب الدول العربية والدول الاجنبية تتوجه الى كربلاء بغية المشاركة في هذ المناسبة، اما هذا العام فقد اقتصرت المشاركة على عدد محدود بسبب جائحة كورونا”.

واضاف ان”اكثر دولة عربية مشاركة لهذا العام هي جمهورية لبنان حيث تم تسجيل اربعة الى خمسة مواكب لبنانية بالاضافة الى مشاركة اخرى من دول باكستان والهند والكويت وسوريا”.