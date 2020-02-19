بالأرقام … تعرف على ايرادات فيلم Bad Boys for Life

انطلق الجزء الثالث من فيلم الأكشن والكوميديا في 17 شهر يناير الماضي في دور العرض حول العالم ليكمل مسيرة جزئين سابقاً امتدت منذ العام 1995، حيث تدور القصة حول محققين في مدينة ميامي هما ديد مايك لوراي (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوي 100 مليون دولار ثم تختفي الشحنة من مركز الشرطة بعد الاشتباه بأنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما ادارة الشرطة في المدينة مدة 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.

الجزء الجديد من ” باد بويز ” حصل على تقييمات عالية منذ طرحه في الشهر الماضي، وبحسب موقع الافلام العالمي ” IMDb ” فقد حصل الفليم على تقييم عالي وصل الى 7.2 وهو ما يشرحه ليكون واحداً من الافلام الناجحة في هذه السلسلة.

اما على صعيد الايرادات فقد حصد الجزء 370 مليون و37 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 17 يناير من هذا العام في دور العرض عالماً، لتنقسم الايرادات الخاصة بالفيلم الى:

– وصلت ايراداته الى 183 مليونًا و37 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية فقط

– فيما حصد 187 مليون دولار أمريكى عالمياً