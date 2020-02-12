بالأرقام.. أفضل 5 مهاجمين في أوروبا حاليا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يشهد الموسم الحالي تألق عدد من المهاجمين البارزين في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أفضل 5 مهاجمين في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بناء على معدل المساهمة في الأهداف، سواء بالتسجيل أو تقديم التمريرات الحاسمة، بناء على إحصائية أعدها موقع «Squawka» الإنجليزي.

ليونيل ميسي:

قائد برشلونة الإسباني يتربع على صدارة الترتيب، حيث خاض النجم الأرجنتيني 18 مباراة مع البارسا في الليجا هذا الموسم (1530 دقيقة لعب)، وسجل 14 هدفا وصنع 11، ما يعني أنه أسهم بـ25 هدفا بين صناعة وتسجيل، بواقع هدف لكل 61.2 دقيقة لعب.

وإجمال شارك ميسي (32 عاما) في 26 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 15.

جادون سانشو:

مهاجم بروسيا دورتموند الألماني جاء في المركز الثاني بمساهمته بـ25 هدفا في 19 مباراة بالبوندسليجا (1540 دقيقة لعب)، حيث سجل 12 هدفا وصنع 13.

وخاض المهاجم الإنجليزي الشاب (19 عاما) 29 مباراة مع دورتموند هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 17.

تشيرو إيموبيلي:

في المركز الثالث جاء إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي، حيث ساهم بـ31 هدفا في 23 مباراة (1922 دقيقة لعب) في النسخة الحالية من «السيري آ»، بتسجيله 25 هدفا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة.

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إيموبيلي صاحب الـ29 عاما شارك في 30 مباراة مع «النسور» هذا الموسم بجميع المسابقات، أحرز خلالها 28 هدفا وصنع 6 أهداف.

تيمو فيرنر:

مهاجم لايبزيج الألماني احتل في المركز الرابع بالترتيب، بعدما أسهم في 26 هدفا خلال 21 مباراة بالبوندسليجا، (1784 دقيقة لعب)، وذلك بتسجيله 20 هدفا وصناعته 6 أهداف.

وإجمالا خاض النجم صاحب الـ23 عاما 30 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 10 أهداف.

كيليان مبابي:

نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز الخامس، بعدما لعب 19 مباراة (1334 دقيقة) في “الليج 1″، أسهم خلالها بـ19 هدفا، بواقع 15 هدفا و4 تمريرات حاسمة.

اللاعب صاحب الـ21 عاما شارك في 27 مباراة مع الفريق الباريسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 23 هدفا وصنع 13.