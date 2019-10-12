باكستان تنفي طلب السعودية الوساطة مع إيران

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التوسط بين الرياض وطهران للتسوية، أو نقل أي رسالة إلى القيادة الإيرانية.

وأكدت الخارجية الباكستانية، أنه لا أساس من الصحة لأي من التقارير الإعلامية حول أي وساطة تقودها إسلام آباد بين الرياض وطهران، مشددة على أن لا ولي العهد ولا غيره في القيادة السعودية لم يرسل أي خطاب بهذا الشأن للحكومة الباكستانية، ولم يطلب من باكستان لعب أي دور وساطة مع إيران.

وأوضح البيان أن المبادرة من أجل إمكانية الحوار بين السعودية وإيران “البلدين الشقيقين ل‍باكستان”، محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.