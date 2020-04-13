باكستان تدعو إلى مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول النامية

(المستقلة).. دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية.

وقال خان في بيان اليوم: ” إن الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا بحاجة إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية، معرباً عن خشيته من إقبال العالم على أسوأ كساد اقتصادي في التاريخ بسبب هذه الجائحة”.

وأضاف لا يمكن احتواء هذه الجائحة وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي بدون استجابة عالمية قوية ومنسقة، مشيرًا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء ستكون أكثر خطراً في البلدان النامية.