«باقٍ بأعماله وفنه وفكره».. نجوم الفن يودعون الكاتب المصري «لينين الرملي»

(المستقلة) – منى شعلان/ ودع عدد كبير من نجوم الفن ، الكاتب المصري الكبير «لينين الرملي» ، الذي توفى اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، بكلمات مؤثرة.

حيث نشر الفنان المصري «محمد صبحي» ، صورة للكاتب الراحل عبر صفحته على موقع فيس بوك، وعلق قائلا: “البقاء لله، رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعًا مهمًا في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها معًا” ، أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك.. نسأل الله المغفرة والرحمة. وعزائي للأسرة وكل محبي لينين الرملي”.

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كما كتب الدكتور «أشرف زكي» ، نقيب المهن التمثيلة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا :” رحيل مبدع عظيم أنه لينين الرملي”.

كما أعرب الفنان المصري «هاني رمزى» ، عن حزنه الشديد لرحيل الرملي ، قائلا : “‏الله يرحمك يا أستاذي (لينين الرملي) كنت كاتباً ومبدعاً ومفكراً ومؤثراً بفنك وبشخصك العظيم سأفتقدك وسأفتقد فنك”.

بينما رثت الفنانة التونسية «هند صبري»، لينين الرملي، قائلة : “رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون أيضا وامتازت أعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربى والمصري وداعا الكاتب الكبير لينين الرملي”.

ويشا إلى أن صلاة الجنازة على الكاتب المسرحي الراحل «لينين الرملي» قد تمت في أجواء عائلية، وقد تم الاستقرار على يوم الاثنين موعدًا للعزاء بمسجد عمر مكرم.

الكاتب الكبير «لينين الرملي» ،من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب «لينين » أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك لفؤاد المهندس وتخاريف ووجهة نظر للفنان محمد صبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.