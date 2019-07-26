باطمة وايهاب أمير وهمام ابراهيم نجوم الدورة الرابعة لمهرجان الداخلة الدولي للموضة والأزياء

(المستقلة)..أثث نجوم الأغنية المغربية والعربية دنيا باطمة، حاتم إيدار، محمد الريفي وإيهاب أمير، والعراقي همام ابراهيم، فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للموضة بمدينة الداخلة، بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد.

واختارت التظاهرة المنظمة من طرف جمعية أريج للأسرة والتضامن والتكافل، الاحتفاء بالملحفة والقفطان عبر تصاميم مبتكرة للتعريف بالزي الصحراوي ومزجه بباقي الازياء المغربية.

كما عرف الحدث تكريم مجموعة من الوجوه الوازنة سواء في الميدان الفني والرياضي والمسرحي والسينمائي وكذا الاعلامي، كالنجم الكوميدي محمد الجم، وعزيز داداس، والمنتج العالمي نادر بلخياط ” ريد وان والذي تسلمت الجائزة نيابة عنه زوجته المصممة المغربية العالمية ليلى عزيز، والبطل العالمي في رياضة “الفولكونتاكت” و”الكيك بوكسينغ” مصطفى الخصم، والإعلامي المغربي سيمو بلبشير إلى جانب وسيدة الاعمال هند نورسين، وعبر العديد من الفنانين المشاركين في هذا الحدث الفني عن اعتزازهم بلقاء جمهور الأقاليم الصحراوية.

وأكدت حنان الوردي، مديرة المهرجان، أن المهرجان الدولي للموضة الذي أقيم هذه السنة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش ، اعتاد دعوة فنانين من مختلف الألوان والمدارس الفنية، كما يستقطب أشهر المصممات إذ اختار هذه السنة مصممات أزياء من السودان، الجزائر سويسرا، وبروكسيل، والسعودية وغيرها، حرصا على تقديم مزج فريد لثقافات متنوعة.

وأوضحت مديرة المهرجان أن المزج بين الروافد الثقافية المتنوعة وإبراز الغنى الحضاري للهوية المغربية من بين أهداف المهرجان الذي يروم اعطاء اشعاع سياحي لمدينة الداخلة.

وأشارت إلى أن الحرص على تنظيم التظاهرة في مدينة الداخلة للسنة الثانية على التوالي، بعد الدار البيضاء التي احتضنت النسخة الأولى، يعود بالأساس إلى السعي للمساهمة في انفتاح المغرب نحو باقي دول القارة الإفريقية، والاهتمام بالثقافة المغربية والإفريقية على مستوى الموضة والأزياء.