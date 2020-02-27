باسل حسين : لا وجود لانتخابات مبكرة في العراق الا بحل البرلمان

المستقلة … اكد الخبير السياسي، باسل حسين، أنه لا وجود لانتخابات مبكرة في العراق الا بحل البرلمان.

وقال حسين في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “في الواقع لاقيمة دستورية لتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بإجراء انتخابات مبكرة لأن المادة 64 في الدستور تقول لا انتخابات مبكرة الا بحل البرلمان”.

وأوضح أن “حل البرلمان يتم بطلب من ثلث اعضاء البرلمان أو بطلب من رئيس الجمهورية برهم صالح وموافقة رئيس الوزراء، ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاباتٍ عامة خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل”.