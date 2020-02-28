خبير سياسي : تأريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف 8 اذار القادم

باسل حسين : تأريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف 8 اذار القادم

المستقلة ..أكد الخبير السياسي، باسل حسين، ان تاريخ انتهاء تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة يصادف الثامن من شهر اذار المقبل.

وقال حسين في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “حين تجاوزت مدة التكليف لمرشح الكتلة الأكبر المهلة الدستورية البالغة 15 يوما، قال مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه بالرجوع إلى المحكمة الاتحادية فأن العطل لا تحتسب ضمن المدد الدستورية ومددت 3 أيام”.

وأضاف “وصلتني معلومة من مصدر مقرب من رئيس الجهورية، ان تاريخ تكليف علاوي هو يوم 3 شباط وعليه مع إضافة أربع جمع سيكون آخر موعد للمكلف هو نهاية 8 آذار القادم”.

وكان من المقرر ان يتم التصويت على حكومة علاوي في البرلمان، أمس الخميس، إلا انه تم تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية الى يوم غدٍ السبت.