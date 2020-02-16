باسل حسين : ايران لا تثق بـ مقتدى الصدر و ستتخلى عنه كما فعلت في عام 2009

المستقلة …. رجح الخبير والمحلل السياسي باسل حسين، ن تتخلى إيران عن مقتدى الصدر كم فعلت في عام 2009.

وقال حسين في تغريدة على “تويتر” تابعته المستقلة، إن “تحول مقتدى الصدر نحو الأصولية المتشددة، ربما يعود إلى تأثير إقامته في إيران والبيئة المحيطة به، من دون استبعاد الاستثمار السياسي”.

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وأضاف أن “إيران لا تثق به لكن خياراتها محدودة الان وستتخلى عنه مثلما حدث عام 2009، لأنها لن تثق سوى بحلفائها التقليديين بوصفهم ولائيين”.