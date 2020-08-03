باسل حسين : الأحزاب الفاسدة ترفض البطاقة البايومترية لغرض تزوير الانتخابات

المستقلة / متابعة /- دعا السياسي المستقل باسل حسين الشباب العراقي الى توعية الناس من خطورة رفض الأحزاب الفاسدة تمرير شرط البطاقة البايومترية طويلة الاجل في قانون الانتخابات الجديد .

واكد حسين في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان الاحزاب الفاسدة ترغب باستخدام البطاقات القديمة فلديها عشرات آلاف من البطاقات وتريد أن تستخدمها لاغراض التزوير كي تعود مرة أخرى.