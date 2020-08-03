باسل حسين : الأحزاب الفاسدة ترفض البطاقة البايومترية لغرض تزوير الانتخابات
المستقلة / متابعة /- دعا السياسي المستقل باسل حسين الشباب العراقي الى توعية الناس من خطورة رفض الأحزاب الفاسدة تمرير شرط البطاقة البايومترية طويلة الاجل في قانون الانتخابات الجديد .
واكد حسين في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان الاحزاب الفاسدة ترغب باستخدام البطاقات القديمة فلديها عشرات آلاف من البطاقات وتريد أن تستخدمها لاغراض التزوير كي تعود مرة أخرى.
#وعي
إلى الشباب العراقي ينبغي توعية الناس أن الأحزاب الفاسدة هي وراء عدم تمرير شرط البطاقة البايومترية طويلة الاجل في قانون الانتخابات الجديد، من أجل أن تزور باستخدام البطاقات القديمة فلديها عشرات آلاف من البطاقات القديمة وتريد أن تستخدمها لاغراض التزوير كي تعود مرة أخرى.
— Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) August 3, 2020
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