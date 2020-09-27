باريس سان جيرمان يقترب من شراء إدواردو كامافينجا

المستقلة / – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين الفرنسي، والمستهدف من قبل ريال مدريد.

ووفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان اقترب من ممثلي كامافينجا في الفترة الأخيرة، لمحاولة نقل اللاعب إلى “حديقة الأمراء”.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد لا تخشى التدخل الباريسي، لأنها على اتصال قوي باللاعب وممثليه، وهناك ثقة في حسم الصفقة خلال الصيف المقبل.

وكان كامافينجا أحد الأهداف الواضحة للميرنجي، هذا الصيف، لكن تسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل الصفقة لمدة عام.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن كامافينجا على استعداد لانتظار النادي الملكي لمدة عام، كما أنه أبلغ كشافة ريال مدريد بذلك.