باريس سان جيرمان يحاول للمرة الثامنة تحقيق الحلم الأوروبي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستأنف باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.

باريس يحل ضيفا على دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب في فرنسا بشهر مارس/أذار المقبل.

فشل أوروبي متكرر:

منذ استحواذ جهاز قطر للاستثمار على أسهم باريس سان جيرمان في 2011، يستهدف النادي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتعاقد باريس سان جيرمان في آخر 9 مواسم مع عدة نجوم مميزين ومدربين كبار، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

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باريس تأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2012-2013 وحتى الآن، بواقع 8 نسخ، غير أنه لم يتمكن من الوصول لنصف النهائي في أي منها.

وخرج باريس من ربع نهائي دوري الأبطال 4 مرات، كما ودع البطولة الأوروبية من دور الـ16 في 3 مرات، قبل أن يصل لثمن نهائي النسخة الحالية.

ولعل أبرز محطات الفشل الأوروبي لباريس سان جيرمان هي خروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال بموسم 2016-2017، حين فاز على برشلونة الإسباني 4-0 ذهابا، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 6-1 في الإياب.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الذي تأسس عام 1970 حقق لقبين أوروبيين، هما كأس الكؤوس الأوروبية عام 1996، وبطولة إنترتوتو عام 2001.

هيمنة محلية:

باريس سان جيرمان يهيمن على البطولات المحلية الفرنسية بلا منافس قوي في السنوات الأخيرة، حيث حقق 22 من أصل 30 لقبا ممكنا منذ موسم 2011-2012 حتى الآن.

وحقق باريس لقب الدوري الفرنسي 6 مرات في آخر 8 نسخ، ويقترب من حسم اللقب الموسم الحالي أيضا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أولمبيك مارسيليا أقرب ملاحقيه.

وعلى الرغم من السجل القوي محليا، إلا أن النادي الباريسي لم يتمكن حتى الآن من الفوز ببطولة دوري الأبطال، التي تشهد سنويا مشاركة عمالقة القارة العجوز، على عكس الحال في الدوري الفرنسي.