باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا لمبابي براتب 30 مليون يورو

المستقلة …ما تزال مناورات الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان مستمرة لحسم مستقبل نجم الفريق كيليان مبابي، وتأمين بقائه، في ظل الصراع القوي على خدمات اللاعب، خاصة من جانب ريال مدريد.

ووفقا لتقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، يجهز باريس سان جيرمان، عرضا لتجديد عقد مبابي، الذي ينتهي صيف 2022.

وبحسب صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا لمبابي براتب قيمته 30 مليون يورو في الموسم، من أجل تجديد تعاقده.

ويعتبر التجديد لمبابي الهدف الأول للبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، الذي لا ينوي إهدار الكثير من الموارد المالية في أي اتجاه آخر، أملًا في إقناع النجم الفرنسي بالاستمرار في حديقة الأمراء.

وتمثل قيمة العرض الجديد زيادة ملحوظة عن العقد الحالي لمبابي، الذي يتقاضى 21 مليون يورو في الموسم، وسيسمح له العقد الجديد بالاقتراب من نيمار.

وكان مبابي قد طالب إدارة باريس سان جيرمان بتأجيل محادثات تجديد تعاقده، من أجل التركيز مع الفريق هذا الموسم.