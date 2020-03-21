باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات مع أليجري

المستقلة …أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مدرب جديد لخلافة توماس توخيل، المدير الفني.

ووفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، بدأ المفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لتولي المهمة، بدءًا من الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه رغم تأهل سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإدارة غير سعيدة بأداء الفريق، وتصر على رحيل توخيل.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن ليوناردو من أكبر المتحمسين في سان جيرمان، لمنح المهمة الفنية لأليجري في الموسم المقبل.

وصرح أليجري، في وقت سابق، بأنه لم يدخل في مفاوضات مع باريس، لأنه يرى هذا الأمر بمثابة عدم احترام لأشخاص آخرين.