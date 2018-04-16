باريس سان جرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة السابعة

(المستقلة)..توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ5 في المواسم الستة الأخيرة والسابعة في تاريخه بفوزه الكاسح على ضيفه وملاحقه موناكو بطل الموسم الماضي 7-1 الأحد في المرحلة الـ33.

ويدين سان جرمان بفوزه وتتويجه الثاني هذا الموسم دون نجمه البرازيلي نيمار المصاب، إلى الأرجنتينيين جيوفاني لو سيلسو وأنخل دي ماريا إذ سجل كل منهما ثنائية في (د.14 و27 للأول) و(20 و58 للثاني)، وأضاف الأوروغوياني ادينسون كافاني في (د.16) والكولومبي راداميل فالكاو في (د.76 خطأ في مرمى فريقه) والألماني يوليان دراكسلر في (د.86) الأهداف الأخرى.

أما هدف موناكو الوحيد فكان من نصيب البرتغالي روني لوبيز في (د.38).

ويملك سان جرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي.

وفي باقي المباريات التي لعبت اليوم، اقتنص فريق أولمبيك مارسيليا فوزا بشق الأنفس من مضيفه تروا بنتيجة 3-2 ليواصل الضغط على ليون صاحب المركز الثالث.

وفاز بوردو على مضيفه مونبلييه بنتيجة 3-1.