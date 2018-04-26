بارزاني يكشف “وثائق” لأعضاء سياسية كوردستانية ساعدوا داعش

(المستقلة)… كشف عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستشار مجلس امن إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس عن وجود وثائق تثبت تورط أعضاء في جهات سياسية بالاقليم ساعدوا بتجنيد الناس في تنظيم داعش.

وقال بارزاني في كلمة له وسط المئات من انصار الديمقراطي في أربيل انه “في الوقت الذي كانت في بيشمركة الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني والمناضلين في جبهات القتال يذودون ويدافعون عن كوردستان كان هناك أعضاء في جهات واطراف هنا يساعدون بتجنيد الناس في تنظيم داعش، وهم الان يطلبون أصواتكم والتصويت لهم”.

واردف بالقول ان “هناك وثائق تثبت كيفية دعم ومساندة ومساعدة أولئك الأعضاء للتجنيد في داعش والاتصال والتواصل مع التنظيم نصبا للعداء لإقليم كوردستان”.

ولفت الى انه “افضل جواب لهؤلاء هو ان نقول لهم انتم لستم احبائنا ولن نمنحكم ولا صوتا واحدا”.(النهاية)