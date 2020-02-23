بارزاني يكشف بين عناصر داعش بالعراق وسوريا مبديا رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

(المستقلة)… صرح رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن وجود تواصل بين عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا، مبديا رغبة حكومته بزيادة التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني مقابلة لصحيفة “لريبوبليكا” الايطالية ان “داعش لم ينته بشكل نهائي ويقوم بنشاطات ارهابية في المناطق الحدودية بين اقليم كوردستان والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية”.

واشار الى ان هناك تواصلا بين عناصر داعش في العراق وسوريا، مشيرا الى ان العوامل المنتجة للإرهاب لازالت موجودة في العراق.

واضاف ان “داعش يعيد ترتيب صفوفه ودعم قوات التحالف في منطقتنا ضروري جدا لمواجهة الارهاب”.

واردف بارزاني انه خلال اللقاءات في العاصمة روما تم التاكيد على ضرورة اجراء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في العراق والعمل على ازالة كافة العوامل المساهمة في انتاج الارهاب وتنميته وخصوصا الفقر وانتهاكات حقوق الانسان.

وقال “كانت لدينا خلافات كثيرة مع الحكومة العراقية السابقة والان تشهد بغداد وضعا سياسيا جديدا ويعاني العراق من اللا استقرار ولهذا فقد خفت وتيرة حل خلافاتنا مع العاصمة العراقية”.

وزاد بارزاني بالقول ان “اقليم كوردستان ووفق الدستور العراقي كيان سياسي ومعترف به ولهذا ينبغي ان يتم التعامل مع الاقليم وفقا للدستور.

وتابع قائلا “قمنا بالعديد من الاصلاحات الادارية والاقتصادية في اقليم كوردستان وبالاخص من حيث الاعتماد على المنتجات المحلية ودعم الاقتصاد ونرغب في زيادة التنسيق مع بغداد”. (النهاية)