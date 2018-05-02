بارزاني يعلن إنشاء منطقة تجارية حرة ..ويدعو بغداد لحسم مصير 5 منافذ

(المستقلة)… أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء إن حكومته شرعت بالعمل على إنشاء منطقة تجارية حرة بين الإقليم وإيران، داعيا الحكومة الاتحادية في بغداد الى الموافقة على تسجيل خمسة منافذ حدودية بين كوردستان وايران بشكل رسمي.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم خلال افتتاح مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وايران المنعقد في أربيل، ان هناك 359 شركة، و135 مصنعا إيرانيا تعمل في الإقليم.

وأضاف ان حكومة كوردستان بذلت جهودا جدية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران، ومنها العمل على فتح منطقة تجارية حرة بين الجانبين وقد حددنا موقعا في معبر “برويزخان” الحدودي، مستدركا القول ان تنفيذ مشروع المنطقة الحرة لا يزال بحاجة الى خطوات أخرى ثنائية مع العراق.

وتابع بارزاني ان الحوارات التي جرت مؤخرا بين أربيل وبغداد اثمرت في إعادة فتح العديد من المعابر المغلقة في الإقليم، وحلت العديد من المشاكل بين الجانبين وهذا سيكون عاملا مساعدا لتوسيع التجارة والاقتصاد لإقليم كوردستان والعراق مع ايران، داعيا الحكومة الاتحادية الى الموافقة على تسجيل 5 منافذ حدودية في الإقليم وجعلها رسمية.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة أربيل أعمال المؤتمر الاقتصادي مشترك بين إقليم كوردستان وايران، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان ووزراء التجارة والصناعة والمعادن العراقي والإيراني وعدد من رجال الأعمال والتجار من الجانبين.

هذا ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان وإيران، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين، والمسائل الحدودية.(النهاية)