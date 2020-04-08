بارزاني يرحب بترشيح الكاظمي ويدعو لدعمه في تشكيل الحكومة

(المستقلة).. رحب رئيس اقليم كوردستان نيچيرڤان بارزاني بترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الجميع لدعمه.

وقال بارزاني في بيان اصدره، اليوم، “يواجه بلدنا العزيز ظروفاً وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الإتفاق على آلية تشكيل حكومة إتحادیة حسب الأصول الدستورية، وعلى أساس توافق حقيقي يضمن إستقرار الحكومة وتنفيذ إلتزاماتھا، وأھمھا في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها العراق”.

واكد إيمان رئاسة إقلیم كوردستان بإستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله.

واشار الى أن “هذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية، ومن هذا المنطلق نرحب بترشيح السيد مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الإتحادیة، من قبل القوى السياسيه للمكون الشيعي”.

ودعا الجميع الى دعمه “للإنتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن”.