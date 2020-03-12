بارزاني يدين الهجوم على التحالف الدولي ويطالب بتقديم المنفذين للقضاء

(المستقلة)… أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس وبشدة هجوم الليلة الماضية الذي استهدف قوات التحالف الدولي في بغداد، وناشد الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء.

وقال بارزاني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم “ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة في معسكر التاجي ببغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي”.

واضاف “بينما نقدم تعازینا لأسر الضحایا ودولھم ونشارکھم أحزانھم، نؤكد ثانیة على أن هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد للخطر، خاصة ان الإرهاب مازال يشكل تهديداً حقيقياً ولا يزال داعش يمثل تهديداً جدياً لأمن العراق والمنطقة، والقضاء علیە بحاجة إلی تعاون ودعم التحالف الدولي”.

وناشد رئيس اقليم كوردستان “الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء، والحؤول دون تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى التوتر وتزيد الأوضاع تأزماً”.(النهاية)