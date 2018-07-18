بارزاني يحدد الهدف من المشاركة في الحكومة العراقية

(المستقلة)… دعا رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس الأطراف والجهات السياسية الكوردستانية الى المشاركة مع وفد الحزبين الرئيسين المقرر ذهابه الى بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم خلال حفل افتتاح مركز لتدريب وتأهيل موظفي وزارة الكهرباء، “ادعو الجهات السياسية في إقليم كوردستان الى الوحدة والى المشاركة في حوارات تشكيل الحكومة العراقية”، مردفا بالقول ان “هدفنا الرئيس هو تحقيق الشراكة الحقيقة مع العراق وحفظ حقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية”.

وأضاف ان حكومته مستعدة لأي تعاون وتنسيق مع بغداد في مواجهة الإرهاب، داعيا التحالف الدولي الى الاستمرار في تقديم التعاون والمساعدة لإقليم كوردستان والعراق.(النهاية)