بارزاني يجتمع بالمجلس الاعلى للنفط والغاز لمراجعة نظام الادخار

(المستقلة)… يجتمع في مدينة أربيل، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، لمراجعة نظام الادخار في رواتب موظفي الإقليم.

وذكر مصدر حكومي انه من المقرر ان يضم الاجتماع رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد ريباز حملان ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي ووزير التخطيط علي السندي وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأفاد بأن الاجتماع هو استشاري لتحديد حجم العائدات المالية لإقليم كوردستان، ومعرفة ما يمكن اتخاذه من خطوات وتغييرات في نظام الادخار المتبع في توزيع رواتب الموظفين.(النهاية)