بارزاني يبحث مع وفد بريطاني الحوار مع بغداد

(المستقلة)… بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت عدة قضايا مع وفد بريطاني رفيع.وخلال لقاء حضره نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني قيم الوفد الضيف عاليا الخطوات التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان لتطبيع الاوضاع مع بغداد واعادة بناء الثقة بين الجانبين، معبرا عن الامل في حوار اكثر جدية لحل المشاكل، ومؤكدا على ضرورة ان تلعب جميع الاطراف، وخاصة الطرف الكوردي، دوراً في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بعد الانتخابات المقبلة.

كما صرح الوفد الضيف بان بريطانيا تولي اهتماما كبيرا بعلاقاتها مع اقليم كوردستان، وخاصة في مجالات التدريب والتمرين والمساعدة العسكرية للبيشمركة، وتنمية الاقتصاد واستثمار رؤوس الاموال.

من جانبه، رحب رئيس وزراء اقليم كوردستان بهذه الزيارة شاكرا المساعدات العسكرية والانسانية البريطانية لاقليم كوردستان، وتمهيدها الارضية لبدء الحوار بين اربيل وبغداد، كما رحب بفكرة الاهتمام بالجانب الاقتصادي بعد الانتخابات واقرار الامن في العراق، معبرا عن استعداد اقليم كوردستان لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة في هذا الاطار.

ورأى ان من الضروري ان تدعم الدول الحليفة وبريطانيا تطبيق الاصلاحات في العراق عموما وفي اقليم كوردستان على وجه الخصوص.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تباحث الجانبان في اوضاع المنطقة وانتخابات العراق واقليم كوردستان. (النهاية)