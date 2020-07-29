بارزاني والغانمي يبحثان أمن المناطق الخارجة عن ادارة كوردستان

(المستقلة)… بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وزير داخلية العراق عثمان الغانمي أمن المناطق الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان.

وذكر بيان صدر عن مكتب بارزاني وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “مسعود بارزاني استقبل اليوم في اربيل وزير الداخلية عثمان الغانمي”.

واوضح البيان، أنه “في اجتماع، تم بحث التنسيق والعمل المشترك والضروري من الناحية الامنية وبالأخص في المناطق الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان العراق”.

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي يوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، والتقى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.(النهاية)