بارزاني والسفير الامريكي يبحثان اجتياز ثلاثة أزمات في العراق وكوردستان

( المستقلة)… بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقاء له مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر الاوضاع في العراق وتطورات تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم وتلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ان بارزاني استقبل اليوم السفير الامريكي لدى العراق ماثيوتولر، وبحث معه الاوضاع في العراق وتطورات تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية، ومخاطر تحركات داعش وتولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمهام منصبه والمساعي لاستكمال التشكيلة الوزارية والحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا الذي يجري هذا الشهر.

واشار البيان الى ان بارزاني جدد دعم اقليم كوردستان لحكومة الكاظمي وتمنى ان استكمال كابينته الوزارية لتتمكن الحكومة ان تخطو للتصدي للتحديات والاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية ومواجهة وباء كورونا.

واضاف ان الجانبين كانا متفقين بشأن اهمية الحوارالستراتيجي بين العراق وامريكا الذي سيصبح اطارا للعلاقات بين بغداد وواشنطن، ومن اجل هذا الهدف يتوجب علىالعراق ان يحدد مصالحه واولوياته، مبينا انه جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعاون امريكا في دعم العراق واقليم كردستان من اجل اجتياز الاوضاع وضرورة استمرار دعمالتحالف الدولي في الحرب ضد داعش

وتابع البيان ان الوضع الداخلي في اقليم كوردستان واهميةمساعدة الاطراف على اجتياز الوضع والدور الذي تمارسهرئاسة اقليم كوردستان بهذا الصدد وتشجيع الاستثماروالقطاع الخاص في العراق واقليم كوردستان، كانت محاوراخرى في اللقاء الذي تم بحضور القنصل العام الامريكي فياربيل ستيف فيغن.( النهاية)