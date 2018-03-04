بارزاني: كوردستان غير راضية عن اسلوب فرض الموازنة بغياب الكورد

(المستقلة)… أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد ان الاقليم غير راض عن اسلوب التصويت على الموازنة الاتحادية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لرئاسة الوزراء ان “حكومة كوردستان غير راضية عن التصويت على الموازنة الاتحادية، في ظل غياب الكورد”، مبينا ان “اقرار الموازنة تم بغياب العدالة”.

وتابع انه “لطالما كان مبدأ التوافق والشراكة يجمعنا بالشركاء السياسيين في العراق، ولاسيما لتحديد القرارات المصيرية في البلاد”.

واشار بارزاني الى ان “اقليم كوردستان لازال يأمل في حل الخلافات مع بغداد عبر الدستور والقانون”، مقدماً شكره للنواب الكورد على مساعيهم لأجل تثبيت حقوق الكورد في الموازنة الاتحادية.(النهاية)