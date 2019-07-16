بارزاني سيزور بغداد على رأس وفد وزاري لبحث الخلافات بين المركز والاقليم

(المستقلة) … كشف مصدر سياسي كردي، الثلاثاء، عن الهدف من زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني الى العاصمة بغداد اليوم.

وقال المصدر في تصريح تابعته (المستقلة) ، ان “الهدف من زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، هو لإبداء حسن النية، في ظل الأجواء الايجابية الناتجة من تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد”.

واضاف أن “الزيارة تهدف ايضاً لتهيئة الارضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة”.

وتابع ان ” الوفد الذي سيرافق بارزاني، يتألف من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري”.

وتابع أن “الوفد سيلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح”، لافتاً الى أن الوفد قد يجري لقاءات مع قوى وكتل عراقية اخرى”.

وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني الى بغداد، وتأتي بعد اقل من اسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز الجاري.