باخرة من مصر تحمل 4 آلاف راكب في طريقها للأردن.. و”الصحة” تستنفر

المستقلة /ترسو على ميناء العقبة خلال اليومين المقبلين باخرة قادمة من جمهورية مصر العربية على متنها قرابة 4000 راكب معظمهم اردنيو الجنسية إضافة الى جنسيات متعددة، ما دفع وزارة الصحة إلى البدء باتخاذ اجراءات “حالة تأهب” لاستقبال ركاب الباخرة والتأكد من حالتهم الصحية.

إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة الصحة ” ان الحكومة الاردنية ستسمح بدخول الاردنيين فقط ممن على متن الباخرة مع تطبيق شروط الحجر الصحي عليهم من قبل وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات مشددة تتعلق برصد الحالات والتأكد من جاهزية المؤسسات الطبية لاستيعاب اعداد كبيرة يخشى من اصابتها بالمرض.

وفي السياق، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات ان التحدي الذي تواجهه المملكة كبير جدا وان الجاهزية تحتاج الى تطوير ولا تستطيع اية دولة في العالم ان تقول ان جاهزيتها عالية في مثل هذه الظروف التي تتطلب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص الطبيين.