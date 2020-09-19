باحث سياسي : القوات الأمريكية عززت وجودها في الخليج لمواجهة ايران

المستقلة /- اكد الباحث السياسي باسل حسين ، ان القوات الأمريكية بدأت بتعزيز وجودها في منطقة الخليج العربي لمواجهة النفوذ الايراني ، مشددا على ان الأسطول الخامس للبحرية يعلن ان حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز قد دخلت مياه الخليج .

وقال باسل حسين في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان القوات الأمريكية تعزز وجودها في الخليج العربي بعد الحصول على معلومات استخبارية تفيد بنية إيران أو وكلائها شن هجمات في الخليج والعراق قبيل الانتخابات الأمريكية من أجل إحراج ترامب، والأسطول الخامس للبحرية يعلن ان حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز قد دخلت مياه الخليج .