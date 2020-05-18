باحث سعودي يفوز بجائزة عالمية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

(المستقلة).. تمكن الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية في جامعة جازان السعودية “الدكتور عبدالله القيسي” من الفوز بجائزة دعم بحثي من الشركة الأمريكية “أتوم وايز” الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية.

وقال “القيسي” أنه تقدم بمقترح بحثي للشركة بعد إعلانها عن دعم المقترحات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنّ مقترحه البحثي كان أحد المقترحات الفائزة بالدعم على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بفكرة البحث العلمي فقد أوضح “القيسي” أنّ فكرته البحثية تستهدف أحد البروتينات التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد (سارس 2) لمهاجمة الخلايا، مبينًا أنّ الشركة ستستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بالبحث من بين ملايين المركبات لمركب خاص يستهدف البروتين المقترح، وستوفر الدعم الكامل للباحث من خلال توفير المواد البحثية والدعم اللوجستي فترة البحث.

وأشار “القيسي” الى أنّ الأبحاث ستجرى بمركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان بالتعاون مع باحثين من مركز الملك فهد للأبحاث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن قائمة الفائزين بالدعم ضمت باحثين من عدة جامعات أمريكية مرموقة كجامعة هارفارد، وييل، وديوك، ومتشيقن، وأوتاوا، وتورنتو الكندية وجامعة ملبورن الأسترالية.