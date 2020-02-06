باحثون : البطاريق تتواصل مع بعضها بالكلمات مثل البشر

(المستقلة)..اكتشف باحثون بجامعة تورينو الإيطالية لأول مرة أن البطاريق الإفريقية تتحدث مع بعضها البعض باستخدام نوع من الكلمات القصيرة تتشابه مع القواعد اللغوية التي يستخدمها البشر.

وقام فريق الدراسة بتحليل 590 تسلسلاً صوتياً لـ28 من طيور البطريق الإفريقية البالغة أثناء أنشطة التزاوج والتعارف والدفاع عن أراضيهم واكتشف أن هذه الطيور تتبع قانونين لغويين ينتميان لقوانين الخطاب البشري مثل قانون Zipf’s Law of Brevity وقانون Menzerath–Altmann Law.

وطبقاً للدكتور ليفيو فافارو، أحد مؤلفي الدراسة والباحث بجامعة تورينو، أثبتت الدراسة أن نفس قواعد اللغة البشرية تنطبق على التواصل بين البطاريق الإفريقية.

وقال فافارو: “هناك أنماط إحصائية عالمية تشرح لماذا، في اللغات البشرية، نميل لاستخدام الكلمات القصيرة والمضغوطة. “فيلوسيرابتور” مثلاً ليست كلمة صغيرة، بينما”أنا “و”أنت” كلمات قصيرة”.

وأضاف: “البطاريق الإفريقية لديها ثلاثة مقاطع (لغوية) وتميل لاستخدام الأقصر منها بشكل أكبر”.

ويعتقد الباحثون أن هذه الخاصية عالمية ويتشارك فيها العديد من أنواع الحيوانات مع البشر نظراً لضرورة نقل المعلومات بطرق أكثر فاعلية بين جميع الحيوانات.