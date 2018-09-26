باحثون أمريكيون : تطوير عقار لمنع نمو وإنتشار سرطان البنكرياس

(المستقلة) … طور باحثون أمريكيون دواءً جديدًا يمكنه منع النوع الأكثر شيوعا من سرطان البنكرياس من النمو والانتشار.

وأظهرت الدراسة التي أجرها فريق من “مركز سيدرز سيناي الطبي” بكاليفورنيا، على الفئران، أن العقار الذي يطلق عليه (ميتافرت) قد يمنع المرضى من تطوير مقاومة لمعالجات كيماوية تستخدم لعلاج سرطان البنكرياس.

وقال الباحث الرئيسي ديفيد إدركاوى أستاذ مساعد في المركز “هذه خطوة مثيرة نحو تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان البنكرياس”، مشيرا إلى أنه حال تم تأكيد النتائج المتوصل إليها بين البشر، فسيكون لدينا عقار قادر على إطالة حياة المرضى الذين يعانون من اعتلال الغدة الكظرية للقناة البنكرياسية (PDAC) شديدة الصعوبة في العلاج.

ويتم تشخيص إصابة 95% من مرضى سرطان البنكرياس (PDAC)، والذي يتطور من خلايا بطانة الأنابيب الصغيرة في البنكرياس، حيث يكون من الصعب علاجه لأن الخلايا السرطانية تحفز الخلايا الطبيعية الموجودة في البنكرياس الخلايا النجمية على إنتاج أنسجة ندبية في البنكرياس، ما يجعل النسيج الندبي من الصعب على أدوية العلاج الكيميائي والدم أن يدخل البنكرياس.

وأشار الباحثون إلى أن تفاعلات السرطان تخلق أيضا بيئة تحفز نمو الورم المحلي وانتشار السرطان إلى أماكن بعيدة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات نشاط بعض الإنزيمات تزداد، مما يغذي المقاومة لعلاج السرطان.

واكتشف الباحثون أن عقار (ميتافرت) “Metavert” قد عزز بشكل كبير التأثيرات الإيجابية للإشعاع وللعلاج الكيميائي الشائع الاستخدام بين المرضى من البشر، في الوقت الذي حسن فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة 50% بين الفئران.