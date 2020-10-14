باحثة موصلية : العدالة الاجتماعية تتحقق بأسناد القوات الامنية وتعاون المواطن

المستقلة.. دعت المستشارة الدكتورة نجاة حسين الجبوري من مدينة الموصل ، رئيس الحكومة ان يكون مسؤولاً دستورياً عن إعادة النازحين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم ، الذي لن يتحقق الا بإسناد المواطن للدولة.

وأكدت الجبوري في تصريح لـ(المستقلة) ان صفحة مضت، ومن المهم ان يجتازها العراق ، والبدء ببناء جيل المستقبل وفاءً لدماء الشهداء الشباب الذين قدم كل واحد منهم درسا بالبطولة والشجاعة والإخاء ، وعلّم العالم ان العراق بلد متماسك من الشمال حتى أقصى الجنوب .

وأشارت الى ان انهاء معاناة الشعب العراقي والنازحين غير العائدين لن يتحقق الا تحت راية العراق وجهود مشتركة ، من كافة المحافظات دون استثناء ، وعلى دول العالم، ولاسيما دول الجوار والشرق الاوسط ، ان يساندوا العراق،والمساهمة بصناعة بلاد آمنة تعم بالسلام، لأن استقرار العراق ينعكس على جميع الدول شرقاً وغرباً ، شمالاً وجنوباً .