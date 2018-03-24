باتيستوتا: ماردونا فقط أفضل من ميسي

(المستقلة)..أكد هداف الأرجنتين السابق، غابرييل عمر باتيستوتا، أفضلية دييغو مارادونا الفائز بمونديال 1986، على مواطنه ليونيل ميسي.

وقال باتيستوتا في تصريحات صحافية نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: “دييغو كان أكبر من كل شيء، لقد مثل الأرجنتين في الكثير من المحافل، ليس فقط في كرة القدم”.

وأشار إلى أن “لديه كاريزما قوية، وموهبة نادرة، وخيال واسع. صحيح أن ميسي يتمتع بميّزات فنية هائلة، قد يتفوق بها على دييغو، لكن برأيي هو لا يمكنه تجاوز مارادونا”.

وأضاف باتيستوتا: “لعبت بجوار مارادونا ورأيت كيف كان حاسما ومؤثرا في المواعيد الكبرى، ولذلك أراه الأفضل”.

وتابع: “لا أنكر أن ميسي يمتلك موهبة خرافية تتساوى، أو ربما تتجاوز مارادونا، ولكن الشخصية والحضور يرجحان كفة دييغو دون شك”.