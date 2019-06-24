بابل عاصمة السياحة العربية لعام 2021

(المستقلة) … رﺷﺢ المجلس اﻟـﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴـﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ42، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ المصرية اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟصحيفة اﻟﺼﺒﺎح إن “ﺑﻨﻮدا ﻋﺪﻳﺪة ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴيﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻻﺣﺴﺎء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮت ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ورﺳﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺣﺼﻮل المواطنين اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ”.

وﺑﺸﺄن اﻃﻼق اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ للعراقيين في مصر أوﺿﺢ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ان “الموضوع ﻓﻨﻲ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر 4 ﺷﺮﻛﺎت ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ”، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن “اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻃﺮاد.

ﺑﺪوره، ﻗﺎل الامين اﻟﻌﺎم المساعد ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺨﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع إن “المكتب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻧﺎﻗﺶ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﻮدة وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم 2102″، ﻣﺸﻴﺮا الى أن “المجلس اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ارﺗﺄى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء المتغيرات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ”.