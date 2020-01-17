بابا الفاتيكان يقدم هدية للاعب روما المصاب

المستقلة / حسام الدين جمال / سيحصل نيكولولو زانيولو، لاعب روما الإيطالي، على هدية من البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، تتمثل في نسخة مميزة من الكتاب المقدس.

وتأتي هدية البابا فرانسيس إلى زانيولو، بعد خضوع لاعب روما لجراحة في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع “الذئاب”.

ومن المقرر أن يحصل زانيولو على الهدية في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

يذكر أن البابا فرانسيس يعد متابعا جيدا لكرة القدم، حيث يعرف بتشجيعه لفريق سان لورنزو الأرجنتيني.

وشارك زانيولو صاحب الـ20 عاما في 24 مباراة مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.