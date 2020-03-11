بابا الفاتيكان يطلب من الكهنة مقابلة مرضى كورونا

المستقلة /طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، صباح اليوم الثلاثاء 10 آذار، من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، الخروج ومقابلة مرضى فيروس “كورونا” الجديد.

وحث بابا الفاتيكان، في رسالة نشرتها وكالة “رويترز” كهنة الكنيسة الكاثوليكية بضرورة “التحلي بالشجاعة”، والخروج ورؤية أولئك الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا”.

وتابع البابا فرنسيس الأول في رسالته بقوله: “دعونا نصلي للرب أيضا من أجل كهنة الكنيسة، حتى يكون لديهم الشجاعة للخروج وزيارة المرضى”.

واستمر بقوله: “ينبغي للكهنة أن يرافقوا الطاقم الطبي والمتطوعين في العمل الإنساني الذي يقومون به”.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد كشفت، في وقت سابق، خضوع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لفحص فيروس “كورونا”.

وأفادت صحيفة “إيل ميساجيرو” الإيطالية، بأن البابا فرنسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.