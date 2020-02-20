اﻟﺤﻮادث المرورية ترتفع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 11% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ

المستقلة … ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺤﻮادث المرورية ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 11% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ، حيث جاء ذلك بسبب ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت المرورية، وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق، واﻟﺘﻲ ادت ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة اﻻف ﺣﺎدث ﺧﻼل اﻟﻌﺎم الماضي.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ اﻋﻼم المرور اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﺎدي ﻋﻤﺎد ﻓﺎن “ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث ﺑﺎزدﻳﺎد ﻣﻄﺮد، اذ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم الماضي ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11 %، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ واﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺴﻌﺔ اﻻف و852 ﺣﺎدﺛﺎ، ﻣﻨﻬﺎ 2463 ﺣﺎدﺛﺎ ﻣﻤﻴﺘﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 25%”.

وعزا “اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻮادث اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام السائقين ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻻﻧﻈﻤﺔ المتعلقة بالمرور، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻻرﺷﺎدات”، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان “ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ السائقين ﻳﻔﺘﻘﺮون اﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ المرورية”.

واﻛﺪ ان “ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻮادث المرورية ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻋﺪم اﻻﻧﺘﺒﺎه، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﺮوز ﻇﺎﻫﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺎ اﺳﻬﻢ ﻫﻮ اﻻﺧﺮ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺤﻮادث المرورية وارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ”، لافتا الى ان “اﻫﻤﺎل اﻟﻄﺮق وﻋﺪم ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻳﻌﺪ اﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻮادث المرورية”.

وشدد ﻋﻠﻰ “اﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﻻت وﻓﺎة واﺻﺎﺑﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ المادية اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث”.