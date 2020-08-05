إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت . فيديو

إصابة داليدا زوجة رامي عياش أثناء انفجار بيروت . فيديو
أُصيبت “داليدا”، زوجة الفنان رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ونشر برنامج ET بالعربي”، مقطع فيديو لـ”داليدا”، عبر إنستجرام وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.
وعلق الحساب على الفيديو: “إصابة داليدا زوجة رامي عياش أثناء انفجار بيروت والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وأصبحت بحالة أفضل الآن”.
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 50 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.
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