إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت . فيديو

🩸‫⭕️ إصابة داليدا زوجة ⁧‫#رامي_عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫#بيروت‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وأصبحت بحالة أفضل الآن‬.. التفاصيل في لينك البايو🔻 @etbilarabi