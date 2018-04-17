ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تتابع باهتمام قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

منذ تكليف أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية لفارس المسرح الإستعراضي د. عادل عبده الشهر الماضي برئاسة قطاع الفنون الشعبية وإلإستعراضية وهناك حالة إهتمام من الصحافة والإعلام والأوساط الفنية والثقافية بما يحدث في كواليس قطاعات وزارة الثقافة خاصة وأن التكليف جاء علي غير المتوقع ولكن عدد الجولات والتحركات التي قام بها “عبده” كانت محط إهتمام بالغ ولم يتوقع الكثيرون أن يستطيع تجاوز العراقيل ووالأزمات في هذه المدة القصيرة ! وكانت أبواب فرع قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية الذي أسسه الراحل عبد الغفّار عوده ب ١٥ مايو مغلقة حتي إفتتحتها أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء أمس الإثنين بحضور د. عادل عبده رئيس القطاع وعدد من قيادات الوزارة والبيت الفني للفنون الشعبية اللافت للنظر أن جماهير مايو استقبلوا وزيرة الثقافه بحفاوة وحميمية شديدة تجسدت في التصفيق الحاد الذي تزامن مع دخولها مصحوبا بالزغاريد والصفارات الغير متوقعه مما اضطر الوزيرة وضيوفها الي التوقف كثيرا لرد تحية الجمهور وقد تابعت الوزيرة وضيوفها فرقة الموسيقي الشعبية والتنوره ثم فرقة لايف تيّم أنغام الشباب ثم نجوم ونجمات السيرك القومي الذين بدؤو في إستعادة لياقتهم بعد تذليل العقبات التي كان تحول دون تقديمهم للعروض في هذا الموقع الحيوي الذي أصبح من الأمس فقط منارة تفتح زراعيها للجماهير و يقدم خدماته الفنيه والفكريه والثقافيه والترفيهية إليّ جماهير حلوان والمعصره و١٥ مايو والمراكز المجاورة المحرومة من فنون تستأثر بها العاصمة لنفسها ، علي جانب آخر يستعد قطاع الفنون الشعبية لاستعادة إفتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية كما يتم التجهيز للموسم الصيفي بفرع جمصة وهناك تطلعات إليّ تشغيل كافة فرق القطاع بالعديد من المحافظات . وكما تشهد الأماكن المغلقة حالة من النشاط المكثف لإفتتاحها شهدت فرقة رضا التي تقدم عروضها يوميا علي مسرح البالون بالعجوزة دعما بستة عشر عنصر من الوجوه الجديد بعد أن تقلصت أعدادها وتم الاستعانة بالأوركسترا الحية من داخل فرق القطاع حتي تستعيد الفرقة عافيتها وهو نفس الأمر الذي تشهدة الفرقة القومية التي تسعي إلي التنافس من خلال البروفات التي تقوم بها حاليا إستعدادا لإنطلاقتها الجديدة خلال أيام .