ايقاف جيهان خليل عن التمثيل

(المستقلة)..أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرارا بمنع التعامل مع الممثلة المغربية جيهان خليل وإلغاء كافة التصاريح التي منحت لها للعمل في مصر؛ لإساءتها للفن المصري.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية هناك شكاوي كثيرة من جيهان بسبب تعطيلها تصوير الأعمال، آخرها مسلسل “بيت السلايف” الذي يعرض حاليا على الشاشات، وأنها عطلت التصوير أكثر من مرة بعدما يتم تبليغها بموعد التصوير ولكنها لا تحضر، مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المنتجة.

وشدد زكي على أن الفنان عليه أن يحترم مواعيد عمله ويحترم قانون النقابة وإلا تتخذ ضده كل الإجراءات اللازمة.

جيهان خليل ممثلة مغربية والفائزة بلقب الموسم الأول من برنامج Arab casting، قدمتها لأول مرة في الدراما التليفزيونية المصرية الممثلة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل “الخانكة” وشاركت في رمضان 2017 في مسلسل “طاقة نور” مع هاني سلامة.

ويعرض لجيهان الآن مسلسل “بيت السلايف” وهو من بطولة عبير صبري وبوسي وأحمد صلاح حسني ومنه فضالي وعمرو رمزي وحازم سمير وسمر جابر وأحمد الشامي، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وإنتاج ممدوح شاهين.