ايقاف العمل في دائرة احوال ناحية العكيكة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار عن ايقاف العمل في دائرة الاحوال المدنية في الناحية , تمهيدا لبدء العمل باصدار البطاقة الوطنية .

وقال مدير الناحية محمد كاظم الماجدي ل ( المستقلة ) ان ” العمل توقف في دائرة احوال العكيكة اعتبارا من يوم الخميس الماضي ولمدة اسبوع للمباشرة باصدار البطاقة الوطنية للمواطنين “.

واشار الى ” تهيئة كافة متطلبات العمل من رصد مبلغ مالي , ونصب الاجهزة , وتدريب كادر متخصص , وتخصيص مقر لاصدار البطاقة الوطنية داخل المجلس البلدي “.

