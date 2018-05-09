ايقاف التنقلات والتغييرات في تربية ميسان وفتح الترشيح لمديرية التسجيل العقاري

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ناقش مجلس محافظة ميسان في اجتماعه الدوري،امس الثلاثاء، ملف التنقلات والتغييرات في مديرية تربية ميسان اضافة الى ملفات اخرى.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة وسام الساعدى لـ(المستقلة) ان المجلس ناقش عددا من الملفات المطروحه ضمن جدول أعماله في اجتماعه الدوري .بجلسته المرقمة (194) جملة من الملفات المدرجة على جدول أعماله

واشار الى ان المجلس ناقش عمل المولدات الاهلية حيث تمت القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم عمل المولدات الاهلية في ميسان ومناقشته مناقشة مستفيضة والتصويت عليه بالاغلبية المطلقة ليدخل حيز التنفيذ من حين صدوره .

واوضح الساعدي بان المجلس ناقش ملف التنقلات والتغييرات الجارية في مديرية تربية ميسان لمدراء الاقسام والشعب حيث قرر مخاطبة ديوان المحافظة لايقاف العمل بالتنقلات والتغييرات الجارية في المديرية

واضاف تم تكليف لجنة التربية والتعليم في المجلس من اجل تقصي الحقائق حول هذه التنقلات والتغييرات .

ونوه الى ان المجلس ناقش ايضا ملف مديرية التسجيل العقاري التي تم تغيير مديرها قبل اشهر واوصى بمخاطبة ديوان المحافظة لفتح باب الترشيح على منصب مدير التسجيل العقاري .