ايفون 12 ينافس هواتف الأندرويد بهذه الميزة الخارقة

المستقلة/- أدمجت شركة آبل ميزة MagSafe فى هواتف آيفون 12 ، التى تعد ميزة خارقة تتعلق بعملية الشحن السريع للهواتف وتمكن المستخدمين من وضع أى شواحن لاسلكية على ظهر الهاتف الأمر الذى يجعل الهاتف يشحن بسرعة فائقة.

وبحسب موقع CNET فإن ميزة تيح للمستخدمين التقاط المرفقات مغناطيسيًا، الأمر الذى يجعل هواتف آيفون تشحن بسرعة أكثر من أى هاتف آيفون آخر، الأمر الذى يجعل خاصية MagSafe فى هواتف آيفون تنافس ميزات الشحن السريع فى هواتف الأندرويد.

وميزة MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد.