ايفانكا تهدد بمقاضاة جمهوريين معارضين لـ ترامب

مع تزايد الاحتقان السياسي في المشهد الأمريكي تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في البلاد، هددت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة “تايمز سكوير” بنيويورك عن وفيات كورونا في البلاد.

والإعلانات تربط ايفانكا وكوشنر بضحايا كورونا، إذ إنها تشير إلى ضحايا كورونا في نيويورك إلى جانب صورة لإيفانكا وأخرى لكوشنر، وهما يبتسمان.

ووجه المحامي مارك كاسويتز التهديد، الجمعة، في رسالة إلى مشروع “لينكولن”، واصفا الإعلانات بأنها “كاذبة وخبيثة وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز”. وفقا لرويترز.

وقال: “إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، فسنقاضيكم على ذلك ما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية”.

من جهته، أجاب مشروع “لينكولن” بتدوينات منفصلة، قال فيها:‬‬ “مجانين!.. اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها”.

و”مشروع لينكولن” عبارة عن لجنة عمل سياسية أمريكية تم تشكيلها في أواخر سنة 2019 بواسطة العديد من الجمهوريين البارزين الحاليين والسابقين. وتهدف اللجنة إلى منع إعادة انتخاب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهزيمة مؤيديه في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأعلنت اللجنة في نيسان/ أبريل 2020 تأييدها للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.