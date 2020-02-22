ايران : 28 إصابة بكورونا والغاء الزيارات الدينية للعراق

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الكشف عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص، فيما قالت وكالة انباء فارس انه تقرر ايقاف الرحلات الدينية للإيرانيين إلى العراق براً وجواً بسبب الفايروس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، للتلفزيون الحكومي، السبت.

وقال جيهانبور إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران ارتفع إلى 28 وعدد الوفيات إلى 5.

وأكّد أن 8 من الإصابات الجديدة اكتشفت في مدينة “قم”، وحالتان في العاصمة طهران.

في السياق نقلت وكالة انباء ’’فارس’’ باللغة الفارسية عن نائب رئيس منظمة الحج الإيرانية محمد آزاد، إن “السفر البري والجوي للزائرين توقف، مبيناً أن “عملية إرسال الزائرين ستتم مراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها يوم الاثنين المقبل”.

وأضاف آزاد “الطبع، يمكن للعراقيين العودة إلى بلادهم من الحدود البرية”.

وتابع، أن “لقاءات مع مسؤولين عراقيين ستعقد للبت في إرسال الحجاج إلى العتبات”، مضيفاً أنه “تم تعليق القوافل البرية والجوية من الجمعة إلى الأحد”.